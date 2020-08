Maltempo Italia, un incubo durato 20 minuti: alberi e tetti spazzati via (Video) (Di domenica 2 agosto 2020) Il Video a fine articolo. Una violentissima ondata di Maltempo con vento fortissimo, tuoni e fulmini, grandine, si è abbattuta ieri sera 1° agosto sulla città di Alessandria e sull’intera provincia. Mezzora che qualcuno ha definito una tempesta tropicale e che ha stravolto il sabato sera degli abitanti dell’Alessandrino. Danni ingentissimi e oggi si farà una conta più approfondita dei disastri: fortunatamente solo danni materiali, decine le auto parcheggiate colpite da rami e alberi caduti e dalle coperture dei tetti che si sono staccate e sono volate anche a centinaia di metri di distanza. Se non ci sono state vittime o feriti, è stato un miracolo. Il Maltempo, dicevamo, ha interessato tutta la provincia: oltre all’Alessandrino e ... Leggi su howtodofor

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frut ...

