Maltempo in Thailandia: traghetto merci si rovescia, 7 dispersi (Di domenica 2 agosto 2020) Il Bangkok Post riporta che un traghetto si è rovesciato ieri sera mentre si dirigeva verso l’isola thailandese di Koh Samui a causa del Maltempo: il mezzo trasportava spazzatura e alcuni veicoli. Sette persone sono ancora disperse: il traghetto, partito poco prima delle 9 di sera, aveva a bordo solo 16 persone, 9 delle quali sono state tratte in salvo. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte, ostacolate da onde alte fino a 3 metri. L’imbarcazione era operata dalla Raja Ferry Plc.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Thailandia Maltempo in Thailandia: traghetto merci si rovescia, 7 dispersi Meteo Web