Maltempo in arrivo nel Barese: in settimana rischio temporali, ma nel weekend torna il sole (Di domenica 2 agosto 2020) BARI - A partire da martedì 4 agosto sono previsti temporali che potrebbero persistere su Bari e provincia fino a giovedì. Il week-end, comunque, dovrebbe essere al sicuro: sabato e domenica è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

