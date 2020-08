Maltempo Emilia Romagna, danni per pioggia e vento nel Modenese: alberi caduti, tegole volate e allagamenti [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Nella notte, il Maltempo ha dato un assaggio di quello che attende il Nord Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con nubifragi, grandine e vento. Oltre ad Alessandria, sventrata da un violento downburst, anche l’Emilia Romagna ha riportato danni, soprattutto nel Modenese, con alberi, rami e pali caduti sulle strade o sui cavi dell’elettricità, tegole volate, allagamenti e decine di chiamate ai vigili del fuoco e dei carabinieri in particolare nei territori di Nonantola, Castelfranco, Carpi, Soliera, San Felice Sul Panaro e nel capoluogo (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). A Bomporto, la guaina del tetto di un’abitazione in via per ... Leggi su meteoweb.eu

