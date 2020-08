Maltempo, devastante grandinata tra Avellino e Benevento: conta dei danni a Castel Baronia, Casalbore, Villanova del Battista, Fontanarosa, Taurasi e Roccabascerana [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) conta dei danni in corso per la forte grandinata che ha colpito ieri pomeriggio con violenza le aree interne tra Irpinia e Sannio, in particolare le valli dell’Ufita, del Sabato e Caudina: lo rende noto Coldiretti Campania, che tramite le federazioni provinciali di Avellino e Benevento sta monitorando il territorio per comprendere l’entità dei danni. Chicchi di grandine grossi come palline da ping pong sono caduti in alcune fasce di territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco. Complice il forte vento, i pezzi di ghiaccio hanno devastato le piante, distruggendo e annientando il raccolto. Il fenomeno ha interessato in particolare Castel Baronia, Casalbore, ... Leggi su meteoweb.eu

