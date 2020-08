Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 02 AGO - E' atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a ... Leggi su corrieredellosport

DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - Agenzia_Ansa : #Caldo e #incendi, Italia bollente. Brucia ancora #LAquila ma arriva una forte perturbazione. Al #Nord è allerta… - GiaPettinelli : Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna - Ultima Ora - ANSA - VoceCamuna : #Pontedilegno, allerta maltempo nelle frazioni; chiusa la Sp 29 del Passo Gavia - Mafara72 : RT @DPCgov: ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge e temporali… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta Maltempo in 9 regioni, allerta meteo a Milano. Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti Il Messaggero Meteo Trieste: qualche possibile rovescio domenica, temporali lunedì, forte maltempo martedì

Previsioni meteo Trieste, domenica, 2 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 9.5mm di pioggia. Durante la giornata di o ...

Dopo afa, in arrivo maltempo in Lombardia e Emilia Romagna

A partire dal primo mattino del 3 agosto forte peggioramento meteorologico: piogge, temporali e anche grandinate su tutte le regioni settentrionali, fino alla Toscana e Liguria. Prevista allerta aranc ...

Previsioni meteo Trieste, domenica, 2 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 9.5mm di pioggia. Durante la giornata di o ...A partire dal primo mattino del 3 agosto forte peggioramento meteorologico: piogge, temporali e anche grandinate su tutte le regioni settentrionali, fino alla Toscana e Liguria. Prevista allerta aranc ...