Maltempo: a Milano in arrivo temporali forti, confermata allerta (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio sono in arrivo temporali forti sulla Lombardia e il Centro Funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ha confermato l'avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, martedì 4 agosto. Il Comune di Milano, per questo, ha attivato il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e sono allertate le squadre di polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici per attivare, se necessario, il piano di emergenza. Leggi su liberoquotidiano

