Maltempo: 3 violente grandinate al giorno in Italia nell’estate 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) L’estate 2020 è stata segnata fino ad ora da una media di più di 3 violente grandinate al giorno sul territorio nazionale dove si contano anche nubifragi, trombe d’aria e bombe d’acqua a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi: è quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo l’Italia, dopo il grande caldo. Da nord a sud del Paese si sono verificati violenti temporali con pesanti danni all’agricoltura come in Campania nel Sannio ed in Irpinia dove chicchi di grandine grossi come palline da ping pong sono caduti in alcune fasce di ... Leggi su meteoweb.eu

Arriva il primo temporale estivo ed è già conta dei danni, a causa della forte grandinata che ha colpito ieri pomeriggio con violenza le aree interne tra Irpinia e Sannio, in particolare le valli dell ...

Una violenta grandinata ha colpito la provincia di Alessandria nella serata del primo agosto, provocando ingenti danni su tutto il territorio. Allerta maltempo in provincia di Alessandria nella tarda ...

