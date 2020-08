Mail di Trenitalia ai passeggeri: resta il distanziamento e il 50% del posti disponibili (Di domenica 2 agosto 2020) "Trenitalia - vi si legge - su ordinanza del Ministro della Salute, ha sospeso l'applicazione delle misure precedentemente attuate in coerenza con quanto previsto dal Dpcm dello scorso 14 luglio". L'azienda mantiene la sanificazione dei vagoni e la misurazione della temperatura... Leggi su repubblica

La miccia esplode l’altro ieri, quando l’Huffington Post dà notizia dell’email che è arrivata a tutti gli affezionati ... luglio che prevedono alcune deroghe». Già, in realtà Trenitalia ha ..."Quello che è certo è che non ci siamo mossi in modo autonomo. Lo scorso 14 luglio con un decreto della Presidenza del Consiglio sono state approvate delle misure che permettevano di andare in deroga ...