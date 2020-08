M5S, Di Battista pronto a tornare in campo ma prima serve un’agenda politica. “Sostegno alla classe media, politiche ambientali e rafforzamento dello Stato sociale” (Di domenica 2 agosto 2020) “Per me viene prima un progetto politico. Penso di aver dimostrato in ogni modo che non mi interessano ruoli, poltrone e non sono particolarmente affascinato dal potere, non campo di politica”. E’ quanto ha detto l’esponente M5S, Alessandro Di Battista. “Io rientrerò in campo in prima linea – aggiunge – quando avrà un’agenda politica del Movimento che condivido, costruita con tutti i nostri iscritti. Se si vuole pensare prima ai ruoli e dopo all’agenda politica, rispetto a un mondo post Covid che sarà tutto diverso, hanno capito poco”. “La mia ricetta per il Paese – ha detto ancora Di Battista – è sostegno ... Leggi su lanotiziagiornale

Agenzia_Ansa : #M5s, Di Battista: 'Sarò in prima linea ma errore pensare a ruoli' #ANSA - fattoquotidiano : Camici Lombardia, Salvini rispolvera la “giustizia a orologeria”. Di Battista: “Cazzaro”. Pd e Leu e M5s: “Fontana… - MPenikas : LN M5S, Di Battista pronto a tornare in campo ma prima serve un’agenda politica. “Sostegno alla classe media, polit… - IM_creatives : RT @5_stars4: Solo chi ha scambiato il Movimento per un poltronificio può disconoscere le qualità di Ale Di Battista e la necessità assolut… - salape2 : M5s: Di Battista,sarò prima linea ma errore pensare ruoli - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Battista M5s: Di Battista,sarò prima linea ma errore pensare ruoli Agenzia ANSA M5s: Di Battista,sarò prima linea ma errore pensare ruoli

"Per me viene prima un progetto politico. Penso di aver dimostrato in ogni modo che non mi interessano ruoli, poltrone e non sono particolarmente affascinato dal potere, non campo di politica". Così A ...

M5s, la cena dei 50 per far fuori Casaleggio e prendersi Rousseau

Che ci sia qualcosa che agita, e anche pesantemente, il M5s è ormai chiaro. Così come è noto che i rapporti tra molti parlamentari del pentastellati e Davide Casaleggio siano ai minimi termini. Ora pe ...

"Per me viene prima un progetto politico. Penso di aver dimostrato in ogni modo che non mi interessano ruoli, poltrone e non sono particolarmente affascinato dal potere, non campo di politica". Così A ...Che ci sia qualcosa che agita, e anche pesantemente, il M5s è ormai chiaro. Così come è noto che i rapporti tra molti parlamentari del pentastellati e Davide Casaleggio siano ai minimi termini. Ora pe ...