Lugano | Gue Pequeno testimonial per la terza maglia del club svizzero

Il Lugano FC qualche ora fa ha svelato la nuova terza maglia che i calciatori indosseranno nella prossima stagione, ma a far notizia è il testimonial scelto per la presentazione. Si tratta niente meno che del famosissimo rapper italiano Gue Pequeno, immortalato in posa con la terza divisa del club svizzero, di colore arancione e con una 'V' nera all'altezza del petto. View this post on Instagram 🔥 Our new third jersey is HOT! 👉 Available for purchase in our online shop: https://bit.ly/3jXoPL8 Special guest: @therealgue Location: @casinoLugano Photos: @ti press official Technical sponsor: @acerbissport #betheking #wearLugano

