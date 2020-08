Los Angeles, maxi incendio a est della città: sono 7800 gli sfollati (Di domenica 2 agosto 2020) In queste ore, Los Angeles è alle prese con un maxi incendio scoppiato a nord-ovest di Palm Springs. sono poco meno di 8mila le persone sfollate Los Angeles in fiamme. Quello che sta succedendo nei pressi di Palm Springs, in California, sta spaventando un po’ tutti. Un terribile incendio è scoppiato lo scorso venerdì, e … L'articolo Los Angeles, maxi incendio a est della città: sono 7800 gli sfollati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

