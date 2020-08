L’Oms frena sul vaccino e avverte sulla durata della pandemia (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon sono notizie positive quelle che arrivano dall’Oms. L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è riunita ieri e, al termine dell’incontro, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha voluto mettere in guardia sulla durata della pandemia ancora in atto. “La pandemia di Covid-19 durerà a lungo. Servono sforzi a lungo termine e una riposta sostenuta a livello locale e globale“, ha precisato il dottor Tedros, “la pandemia è una crisi sanitaria che si verifica una volta al secolo, i cui effetti si faranno sentire per i decenni a venire. Molti Paesi che credevano di aver superato il peggio ora sono alle prese con nuovi focolai. Alcuni, che erano stati meno colpiti nelle ... Leggi su anteprima24

