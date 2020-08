Lombardia: per suolo e dissesto idrogeologico oltre 150 mln, ‘situazione critica’ (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) – Ben 137 milioni per la difesa del suolo, 15 milioni per il dissesto idrogeologico, oltre a 100 milioni per la rigenerazione urbana e 64 milioni per il servizio idrico integrato, per un totale di oltre 300 milioni di euro. Sono questi gli investimenti decisi da Regione Lombardia con l’assestamento di Bilancio e destinati all’assessorato al Territorio e Protezione civile. “Si tratta di cifre importanti che ci serviranno per portare avanti in maniera decisiva tutta una serie di politiche già avviate in questi due anni di legislatura”, spiega ‘assessore della Lombardia al Territorio, Pietro Foroni.Quella di quest’anno, dice, “è una manovra di assestamento che si e’ ... Leggi su calcioweb.eu

