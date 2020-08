Lombardia Coronavirus oggi: i dati del bollettino del 2 agosto (Di domenica 2 agosto 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia secondo il bollettino del 2 agosto della Regione: 38 nuovi positivi nelle ultime 24 contro i 55 di ieri. Otto nuovi decessi La Regione specifica che tra i nuovi positivi 6 sono debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 7.712, per un totale complessivo di 1.316.219. Sono guarite 164 persone per un totale complessivo di guariti/dimessi di 73.676, (72.209 guariti e 1.467 dimessi). Come ieri in terapia intensiva sono ricoverate 9 persone, gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono 153, 5 in meno rispetto a ieri. La distribuzione dei positivi nelle province: 10 cais a Milano di cui 5 a Milano città, 9 casi a Bergamo, 4 a Cremona e ... Leggi su nextquotidiano

