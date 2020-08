Loiano, rave party lungo la Fondovalle: tre nei guai (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, Argelato: 'Stiamo festeggiando il compleanno', quattro nei guai al parco 16 March 2020 Feste in casa con gli amici, ma non si può: scattano 21 multe 10 May 2020 Nella notte i Carabinieri ... Leggi su bolognatoday

Vivodisogniebas : RT @Nutizieri: Loiano, rave party lungo la Fondovalle: tre nei guai - Nutizieri : Loiano, rave party lungo la Fondovalle: tre nei guai - VergatoNews24 : “Rave party” a Loiano – I Carabinieri hanno denunciato cinque italiani per manifestazione musicale non autorizzata… -

Ultime Notizie dalla rete : Loiano rave Loiano, rave party lungo la Fondovalle: tre nei guai BolognaToday Rave party sull’argine del Savena Denunciati gli organizzatori

Un maxi assembramento a suon di musica elettronica ovvero un rave party a tutti gli effetti. Questo è quello che hanno scovato, pochi giorni fa, i carabinieri della stazione di Loiano. Alle prime luci ...

LOIANO (BO) – “Rave party” non autorizzato: 5 persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Loiano (BO) hanno denunciato cinque italiani per manifestazione musicale non autorizzata: “Rave party” – Articoli 17 e 68 del Testo unico delle leggi di pubblica ...

Un maxi assembramento a suon di musica elettronica ovvero un rave party a tutti gli effetti. Questo è quello che hanno scovato, pochi giorni fa, i carabinieri della stazione di Loiano. Alle prime luci ...I Carabinieri della Stazione di Loiano (BO) hanno denunciato cinque italiani per manifestazione musicale non autorizzata: “Rave party” – Articoli 17 e 68 del Testo unico delle leggi di pubblica ...