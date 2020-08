L’infettivologo Galli: «Sbagliato abbassare la guardia sul distanziamento: l’Italia vive di rendita post-lockdown ma rischia di perdere il vantaggio» (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2° agosto)Se il ministro Roberto Speranza ieri, 1 agosto, ha firmato una nuova ordinanza per costringere le compagnie di trasporto ferroviario a fare dietrofront e re-introdurre l’obbligo del distanziamento a bordo, non tutti sono d’accordo: la Lombardia si è già sfilata e ha fatto sapere che in regione si viaggia con una capienza del 100%. Sull’importanza del distanziamento però gli esperti sembrano essere d’accordo: da Franco Locatelli a Walter Ricciardi, già nella giornata di ieri sono stati diversi gli appelli al governo a ripensarci. A insistere sul distanziamento anche il primario dell’ospedale Sacco di Milano, l’infettivologo Massimo Galli che nello scontro tra cauti e negazionisti si inserisce decisamente tra i ... Leggi su open.online

