Linea ferroviaria Pisa – Lucca: demolizione del Ponte di Ripafratta (video) (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo le verifiche del caso e il ripristino della viabilità sulla SS 12, le operazioni si sono concluse intorno alle 12:30. Sul posto anche Forze dell'ordine e 118 Leggi su firenzepost

FirenzePost : Linea ferroviaria Pisa – Lucca: demolizione del Ponte di Ripafratta (video) - reteversilia : Demolito il ponte sulla linea ferroviaria Pisa Lucca - Elygabrysabry1 : RT @LancellottiFabi: @lamhoest @LeFrecce Si, bloccati tra Asti e Alessandria tutta la notte per tromba d'aria che ha mezzo distrutto la lin… - Rox1721 : @bravimabasta In un campeggio tra Fano e Pesaro a ridosso della linea ferroviaria... Ad un certo punto non passaron… - LancellottiFabi : @lamhoest @LeFrecce Si, bloccati tra Asti e Alessandria tutta la notte per tromba d'aria che ha mezzo distrutto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Linea ferroviaria Agosto di lavori sulla linea ferroviaria padovana: l'elenco degli interventi, previsti bus sostitutivi PadovaOggi Il governo torna a imporre distanziamento sui mezzi ma la Regione non si adegua. I gestori: "Non sappiamo cosa fare"

Il ministro della salute Roberto Speranza ha imposto ai gestori dei trasporti ferroviari di ripristinare il distanziamento di almeno un metro sui treni. Ma la Regione Lombardia non si è adeguata confe ...

Demolito il ponte sulla linea ferroviaria Pisa Lucca

Questa mattina squadre di Vigili del Fuoco di Pisa e Lucca sono intervenute in località Ripafratta per vigilare sulle operazioni di demolizione del Ponte sulla Linea Ferroviaria Pisa-Lucca. Le operazi ...

Il ministro della salute Roberto Speranza ha imposto ai gestori dei trasporti ferroviari di ripristinare il distanziamento di almeno un metro sui treni. Ma la Regione Lombardia non si è adeguata confe ...Questa mattina squadre di Vigili del Fuoco di Pisa e Lucca sono intervenute in località Ripafratta per vigilare sulle operazioni di demolizione del Ponte sulla Linea Ferroviaria Pisa-Lucca. Le operazi ...