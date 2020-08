Linea 1, allarme bomba nella stazione Garibaldi per un pacco sospetto (Di domenica 2 agosto 2020) Foto Giuseppe Alviti allarme bomba nella stazione della Metropolitana: trovata una valigia sospetta 19 November 2019 Porto di Napoli, c'è un borsone incustodito: scatta l'allarme bomba 31 July 2020 Un ... Leggi su napolitoday

Notiziedi_it : Linea 1, allarme bomba nella stazione Garibaldi per un pacco sospetto - NapoliToday : #Cronaca Linea 1, allarme bomba nella stazione Garibaldi per un pacco sospetto - codeghino10 : RT @ilgiornale: Giallo sulla linea dei contagi: allerta per i focolai in Francia, è allarme per asintomatici. La dottoressa Colizza: 'Ora l… - Andrearey91 : RT @ilgiornale: Giallo sulla linea dei contagi: allerta per i focolai in Francia, è allarme per asintomatici. La dottoressa Colizza: 'Ora l… - ilgiornale : Giallo sulla linea dei contagi: allerta per i focolai in Francia, è allarme per asintomatici. La dottoressa Colizza… -