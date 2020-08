L’indiscrezione: Plizzari-Reggina, domani incontro Maldini-Taibi. Ecco cosa manca (Di domenica 2 agosto 2020) In bilico tra un Under e un Over per il ruolo di portiere, la Reggina è orientata a chiudere con il Milan per Alessandro Plizzari, 20 anni. Da almeno un mese nella lista, in compagnia di Carnesecchi che tornerà all’Atalanta per fare altre scelte, ora Plizzari (reduce da una sfortunata stagione a Livorno) può essere della Reggina già nella giornata di domani. Ci sarà un incontro tra Paolo Maldini e Massimo Taibi per colmare le differenze relative all’ingaggio. L’arrivo di Plizzari porterebbe alla conferma di Guarna, dopo che la Reggina ha pensato anche a Emiliano Viviano. Ma adesso si va su un Under e non più su un Over, nelle prossime ore ... Leggi su alfredopedulla

