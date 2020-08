L’incapacità del governo consegna il nuovo Ponte di Genova ad Autostrade (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – Domani sarà il grande giorno dell’inaugurazione del Ponte San Giorgio, il viadotto sul torrente Polcevera costruito dopo il tragico crollo del Morandi di due anni fa. Una cerimonia sulle note di Crêuza de mä, con la nave scuola Amerigo Vespucci alla fonda nel porto e le Frecce Tricolori a disegnare evoluzioni nel cielo sopra l’impalcato. Se a ciò aggiungiamo la rapidità con la quale la strategica arteria per la viabilità del capoluogo (e della Liguria tutta) è stata realizzata, ci sarebbe quasi da festeggiare. Non fosse per i 43 morti – i cui nomi verranno letto in occasione della cerimonia – che ancora pesano sulla coscienza e non hanno impedito che l’infrastruttura, una volta ingurata, venga immediatamente consegnata ai responsabili del disastro. Vale a ... Leggi su ilprimatonazionale

