Licola di Pozzuoli: Servizi anti-droga. Carabinieri arrestano coniugi incensurati (Di domenica 2 agosto 2020) Licola: Arrestati due coniugi per coltivazione e detenzione a fini di spaccio. Coltivavano le piante di marijuana nel giardino di casa. I Carabinieri della stazione di Licola insieme a quelli della stazione di Bacoli hanno arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio i due coniugi incensurati di Licola di Pozzuoli di 54 e … Leggi su 2anews

puntomagazine : Licola di Pozzuoli, coltivavano droga in casa: arrestati coniugi incensurati - #Cronaca #news @_Carabinieri_ - quicampiflegrei : Pozzuoli, avviato l’iter per installare a Licola il sistema di monitoraggio dei cattivi odori - pozzuolinews24 : A Licola un sistema di monitoraggio dei cattivi odori #pozzuoli #licola #depuratore - puntomagazine : Figliolia: “Sarà un sistema all’avanguardia che permetterà,[…], di interagire con gli stessi abitanti del luogo e r… - puntomagazine : Pozzuoli, arrestato pusher 50enne in via Montenuovo Licola Patria - #Cronaca #news @_Carabinieri_ -

Ultime Notizie dalla rete : Licola Pozzuoli Troppa gente fuori casa, scatta il blitz a Licola: marito e moglie trovati con la droga Cronaca Flegrea Troppa gente fuori casa, scatta il blitz a Licola: marito e moglie trovati con la droga

POZZUOLI – I Carabinieri della stazione di Licola insieme a quelli della stazione di Bacoli hanno arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio i due coniugi incensurati di Pozzuoli di 54 ...

Licola, servizi anti-droga. Carabinieri arrestano coniugi incensurati

LICOLA – I Carabinieri della stazione di Licola insieme a quelli della stazione di Bacoli hanno arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio i due coniugi incensurati di Licola di Pozzuol ...

POZZUOLI – I Carabinieri della stazione di Licola insieme a quelli della stazione di Bacoli hanno arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio i due coniugi incensurati di Pozzuoli di 54 ...LICOLA – I Carabinieri della stazione di Licola insieme a quelli della stazione di Bacoli hanno arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio i due coniugi incensurati di Licola di Pozzuol ...