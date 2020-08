Lewis Hamilton vince… su tre ruote! (Di domenica 2 agosto 2020) Che Lewis Hamilton vinca un gran premio non fa più notizia, ma se lo fa tagliando il traguardo su tre ruote ha dell'incredibile. È successo a Silverstone, in Gran Bretagna, dove si è corsa la quarta gara della stagione. Il solito dominio Mercedes, esito scontato fin dalla prima curva, almeno fino a due giri dal traguardo, quando una gara anonima è diventata una gara da ricordare per anni. Le alte temperature hanno sciolto gli pneumatici facendoli afflosciare e rendendo il battistrada molle come gomma da masticare, mandando in crisi uno dopo l'altro Bottas, Sainz ed Hamilton. Il finlandese della Mercedes, in quel momento secondo, si è ritrovato fuori dalla zona punti, proprio come il futuro ferrarista Sainz. Poi la stessa sorte è toccata ad Hamilton, ormai a poche curve ... Leggi su gqitalia

Eurosport_IT : FINALE PAZZESCO A SILVERSTONE! ?????? Saltano le gomme delle Mercedes: Lewis Hamilton vince su tre ruote davanti a Max… - GQitalia : La gara più incredibile della carriera di Hamilton - F1WEBit : RT @Collin2997: Silverstone, 2 Agosto 2020 - Un incredibile Lewis Hamilton arriva al traguardo su tre ruote. #BritishGP - PieroLadisa : Il destino alle volte compone trame emozionanti come quella di Silverstone. Hamilton sul gradino più alto del podio… - Motorsport_IT : #F1 | Con la vittoria di Silverstone e lo zero del compagno di squadra, Lewis Hamilton ha già preso il largo. Verst… -