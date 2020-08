L’enigma che metterà seriamente alla prova il tuo spirito di osservazione (Di domenica 2 agosto 2020) Questi puzzle visivi metteranno alla prova le tue capacità di osservazione. Di quanti secondi hai bisogno per trovare l’intruso? Sei un astuto osservatore o solitamente noti poco o niente? Ci sono persone che sono in grado di captare e fissare moltissime informazioni grazie ad uno sguardo di pochi secondi. Altre non ci riuscirebbero neanche sforzandosi … L'articolo L’enigma che metterà seriamente alla prova il tuo spirito di osservazione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

flvffytale : mi è appena venuto in mente il concept della vita e cioè un gioco del professor layton ambientato a morioh-cho, dov… - manocheamarezza : @signoradellegif Ho iniziato l'enigma della stanza 622 e anche Donne che comprano fiori, andrò avanti un po' con un uno e un po' con l'altro - GGregoletto : Se conosci e apprezzi già la scrittura di Joël Dicker, L’enigma della camera 622 non ti deluderà. Se invece ancora… - sognator66 : Risolsi l'enigma, l'ultimo: quello che ti eleva di livello. Scoprii il senso del mio sentire ed agire. Una forsenna… - Silvia58505383 : @LaBiker1 La risposta all'enigma sta tutta nell'affermazione che l'era dell'essere bianco intelligente è finita: lu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’enigma che «L’enigma Draghi». Dalla lira in pericolo alla Bce: quel che so dell’ex governatore Corriere della Sera