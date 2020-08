Legalità come strumento di prevenzione: gli appuntamenti da non perdere a Trevignano e Bracciano (Di domenica 2 agosto 2020) Avrà inizio il 6 agosto il secondo ciclo di conferenze sul tema della legalità organizzate dal’Associazione Culturale Humanae Vitae. “Da questo punto di vista, Trevignano e Bracciano si pongono da tempo come sentinelle. Prova ne sia il fatto che abbiamo già ospitato giornalisti impegnati come Paolo Borrometi e figure di spicco come il Capitano Ultimo – spiega Monia Guredda, responsabile della comunicazione dell’Associazione – Durante la tre giorni invernale all’insegna della letteratura, del giornalismo d’inchiesta e della legalità abbiamo avuto come graditi ospiti: Floriana Bulfon, autrice de “I Casamonica”, libro inchiesta edito da Rizzoli su uno dei clan più potenti e pericolosi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

