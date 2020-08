Lecce retrocesso in serie B Calcio serie A, ultima giornata: salentini sconfitti in casa dal Parma, il Genoa ha battuto il Verona ed è salvo (Di domenica 2 agosto 2020) Il Lecce avrebbe dovuto battere il Parma ed il Genoa non avrebbe dovuto battere il Verona, perché i salentini fossero salvi. Nell’ultima giornata del campionato di Calcio di serie A è successo l’esatto contrario. Genoa-Verona 3-0, Lecce-Parma 3-4. Il Genoa arriva a quota 39 punti, è quartultimo in classifica. Il Lecce è fermo a quota 35 punti, terzultimo in classifica e dunque retrocede in serie B con Brescia e Spal. L'articolo Lecce retrocesso in serie B <span ... Leggi su noinotizie

