Lecce-Parma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Lecce-Parma sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del match dell’ultima giornata di Serie A 2019/2020. Partita decisiva per i padroni di casa, che sperano ancora nella salvezza. I giallorossi sono pronti ad approfittare di un eventuale passo falso del Genoa, che si trova in quartultima posizione ad un solo punto. Il Parma si trova quindi a fare da arbitro nel duello a distanza per la permanenza in Serie A, senza particolari ambizioni di classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 2 agosto. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su per gli abbonati su Sky Go. Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - sportface2016 : #LecceParma oggi in tv: ecco come vederla in diretta tv e streaming #calcio #SerieA #Lecce #Parma - kinamodla : RT @TeamMilanAC: ?? Milan's last 13 games ? 9 Wins ?? 4 Draws ? 0 Defeat ?? 35 Goals scored ?? 12 Goals conceded ?? Juventus ? Lecce ? AS Ro… - EWNsport : #SerieA Fixtures: 18:00 Spal vs Fiorentina 20:45 Bologna vs Torino Sassuolo vs Udinese Genoa vs Verona Lecce vs Parma - EsikandaMbeche : RT @CarolRadull: Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Parma 9.4… -