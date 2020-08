Lecce-Parma, Liverani: “Nessuna recriminazione. Il mio calcio? Solo dove posso imporre le mie idee” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Lecce è ufficialmente retrocesso in Serie B.Serata da dimenticare per il Lecce che, dopo il ko di questa sera contro il Parma, saluta la massima categoria retrocedendo in serie cadetta dopo una stagione ricca di alti e bassi. Un percorso, quello dei salentini, analizzato al triplice fischio ai microfoni di "Sky Sport" dal tecnico giallorosso Fabio Liverani.“Sicuramente è stato decisivo lo scontro diretto, ma abbiamo avuto altre occasioni come il palo contro il Cagliari. Lo stesso contro il Bologna. Il nostro anno è particolare. E’ un’esperienza per tutti. Il percorso del Lecce è stato più veloce di quanto si immaginasse. Non posso recriminare nulla, abbiamo giocato a calcio in tutti i campi d’Italia. Credo ... Leggi su mediagol

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: SPAL 1-3 Fiorentina Genoa 3-0 Verona Bologna 1-1 Torino Lecce 3-4 Parma Sassuolo 0-1 Udinese - TuttoMercatoWeb : ?? 'Bisogna vincere!' Tifosi del #Lecce caricano così la squadra prima della sfida al #Parma - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - ThomasC84311318 : RT @SuperSportTV: #SerieA - RESULTS: SPAL 1-3 Fiorentina Genoa 3-0 Verona Bologna 1-1 Torino Lecce 3-4 Parma Sassuolo 0-1 Udinese https:/… - Massimo_Balss : RT @DiMarzio: #Lecce, #Liverani tra delusione e futuro: 'Chiuso un ciclo? No, anzi. Non cerco la categoria' -