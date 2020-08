Lecce-Parma: Caprari gol, ripartenza fulminea dei gialloblù (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Crollo del Lecce, il Parma raddoppia. Al 24′ si complica ancor di più la permanenza dei pugliesi nel massimo campionato a fronte dello 0-2 dei gialloblù. ripartenza fulminea da parte del Parma che si chiude con l’assist di Hernani per il tiro di prima intenzione di Caprari che con grande potenza batte Gabriel con un tiro centrale. Leggi su sportface

TuttoMercatoWeb : ?? 'Bisogna vincere!' Tifosi del #Lecce caricano così la squadra prima della sfida al #Parma - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - Sickbello : RT @PianiMino: Il Genoa che casualmente vince, contro un Verona che fa turnover Il Parma che non ha più nulla da chiedere va a Lecce con… - bizarras_de : Golo, Lecce 0–[2] Parma 24' Gianluca Caprari, - Robertoro80 : @MatteoPedrosi E dopo meno di mezz'ora Genoa-Verona 2-0 e Lecce-Parma 0-2...e il 2-0 dei liguri mi puzza assai -