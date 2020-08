Lecce-Parma 3-4, salentini retrocessi in Serie B (Di domenica 2 agosto 2020) A “Via del Mare”, Lecce-Parma termina con la vittoria dei ducali: i salentini retrocedono in Serie B al termine di una stagione altalenante Lecce-Parma termina con la sconfitta dei salentini, che retrocedono in Serie B dopo solo un anno nella massima categoria. Un’ultima giornata di Serie A amara per gli uomini di Liverani. Nel delicato match salvezza, il Parma scende in campo con la volontà di dare filo da torcere ai salentini. Il Lecce parte molto male e subisce le scorribande dei ducali. All’11’ gli ospiti passano in vantaggio grazie all’autogol di Lucioni, molto sfortunato a deviare nella propria rete il pallone dopo il palo colpito da ... Leggi su zon

