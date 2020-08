Lecce, Liverani ammette: “Voglio allenare dove le mie idee sono valorizzate” (Di domenica 2 agosto 2020) Non è bastato al Lecce disputare un ottimo campionato. I salentini cadono contro il Parma e retrocedono in Serie B. Il tecnico Fabio Liverani analizza la prestazione della sua squadra contro gli emiliani.caption id="attachment 986779" align="alignnone" width="1024" Fabio Liverani, Lecce (Getty Images)/captionLE PAROLE DI LiveraniIl tecnico Fabio Liverani commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente è stato decisivo lo scontro diretto, ma abbiamo avuto altre occasioni come il palo contro il Cagliari. Lo stesso contro il Bologna. Il nostro anno è particolare. E' un'esperienza per tutti. Il percorso del Lecce è stato più veloce di quanto si immaginasse. Non posso recriminare nulla, abbiamo giocato a calcio in tutti i campi ... Leggi su itasportpress

TuttoMercatoWeb : Liverani potrebbe restare al Lecce anche in Serie B: 'La categoria non è una mia prerogativa' - sportface2016 : #LecceParma, #Liverani: 'Rimanere qui è una possibilità' - CorSport : #Liverani show, ma non basta: il #Lecce è battuto dal Parma e va in B. SFOGLIA LA GALLERY ?? - makaka_dotcom : RT @tuttosport: La grinta di #Liverani non basta: #Lecce ko con il Parma, è retrocessione ?? GUARDA LE FOTO?? - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: La grinta di #Liverani non basta: #Lecce ko con il Parma, è retrocessione ?? GUARDA LE FOTO?? -