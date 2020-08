Le Scuole in Germania Riaprono il 3 Agosto (Di domenica 2 agosto 2020) In Germania domani, 3 Agosto, riapriranno molte Scuole, in netto anticipo rispetto alla consuetudine. L’Ansa riferisce le Scuole riapriranno prima nel Meclemburgo-Pomerania occidentale. La decisione è stata presa a causa della necessità di recuperare il tempo didattico perduto a causa del lockdown. I giornali tedeschi che hanno riportato la notizia specificano che studenti e insegnanti dovranno usare obbligatoriamente le mascherine all’interno dei locali scolastici. Leggi su youreduaction

Nonostante per i tedeschi che vivono in uno dei sedici Länder (cioè gli stati federati) della Germania il clima sia meno rovente rispetto a quello dei paesi del Mediterraneo, si tratta di una riapertu ...

