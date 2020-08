Le foto fake della manifestazione di Berlino usate per mostrare la «folla oceanica» dei «negazionisti» (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2° agosto)Quanti sono stati i partecipanti alla manifestazione del primo agosto 2020 a Berlino? L’utente Pinar Mont pubblica il 2 agosto una foto, la stessa che circola e viene condivisa anche da diversi utenti italiani convinti che si tratti di uno scatto recente relativo all’evento tedesco, ma non è così. Non è nemmeno Berlino! Si tratta di una foto scattata durante l’evento Street Parade 2019 svoltosi a Zurigo, in Svizzera! Nel sito ufficiale c’è un’intera galleria fotografica dove è possibile vedere la stessa zona dell’immagine diffusa sui social spacciata per la manifestazione berlinese. La stessa foto era stata condivisa anche da ... Leggi su open.online

