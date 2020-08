Le due operatrici che hanno contagiato 22 persone alla casa di riposo di Mestre (Di domenica 2 agosto 2020) Due operatrici della casa di riposo di Mestre Antica Scuola dei Battuti hanno inconsapevolmente diffuso il contagio da Coronavirus SARS-COV-2: 22 contagiati di cui 16 anziani residenti nella struttura in Veneto – 3 di loro sono ora ricoverati nell’ospedale Covid di Dolo – mentre 6 sono operatori sanitari, tutti in isolamento nelle proprie abitazioni e tutti asintomatici. Il Gazzettino racconta oggi che la direzione dell’Ipav e l’Ulss 3 sono riusciti a risalire al paziente “zero”, cioè chi ha portato inconsapevolmente il coronavirus tra i tre padiglioni della struttura gestita da una Fondazione storica che poggia le proprie radici nel 1.300. A fare da veicolo per il nemico invisibile sono state ... Leggi su nextquotidiano

Attenzione a possibili truffe o raggiri. Le segnalazioni di operatori sospetti di compagnie che offrono servizi per utenze domestiche sono numerose ed arrivano da varie parti della città, ma c’è anche ...

Comitiva in difficoltà dopo una grandinata sui sentieri di Palanfrè: individuata dai Vigili del fuoco, verrà recuperata con l’elicottero Drago

Si tratta di nove persone, tra cui due bambini. La richiesta di soccorso è giunta al Numero unico per le emergenze 112. Inviati sul posto una squadra SAF, speleo alpino fluviale, e l’elicottero. Verri ...

