L’Atalanta abbraccia Ilicic, la FOTO simbolica dopo la partita con l’Inter (Di domenica 2 agosto 2020) “Avevamo l’obiettivo di poter recuperare Ilicic per fine stagione per poterlo presentare a Lisbona per la Champions. Probabilmente non sarà così, ma lui sa che la squadra gli vuole bene, la società anche , la città lo ama. Lui è un bergamasco, lo vogliamo con noi prima o poi”. E’ questo il messaggio che il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha mandato ieri al calciatore sloveno, tornato da qualche giorno in patria per motivi personali. Si dice che dietro questa scelta ci sia la paura. La paura per la pandemia, quei morti che gli hanno ricordato la guerra dei Balcani, la perdita del padre a soli 7 anni. E quando è così c’è poco da fare. E’ come un buco nero, una ferita che si riapre e ti fa tremare le gambe. Difficile ripartire, tornare a giocare e a pensare al ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta abbraccia Incontro sui «Pfas» in teatro con gli esperti L'Arena