L’Aquila è ancora assediata dagli incendi: imponente dispiegamento di forze per il 4° giorno consecutivo (Di domenica 2 agosto 2020) Prosegue, per il 4° giorno consecutivo, la lotta contro gli incendi che assediano l’alto Aterno e L’Aquila: particolarmente colpita la zona di Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e Monte Cozza, zona Pettino-Cansatessa. Il dispiegamento di forze è imponente: in campo 7 canadair, 3 elicotteri, 80 Vigili del Fuoco, 40 militari del Nono Reggimento Alpini, 70 volontari di protezione civile, 30 dipendenti comunali e 4 pattuglie della Polizia municipale. Gli incendi, che stanno colpendo la zona ovest dell’Aquila, pur essendo monitorati e controllati, destano preoccupazione tra operatori e cittadini. Al momento risultano distrutti circa 600 ettari di conifere. Sulla natura dolosa dei roghi ormai non ci sono dubbi, ed ... Leggi su meteoweb.eu

