L'appello di papa Francesco: "Senza il lavoro le famiglie non vanno avanti" (Di domenica 2 agosto 2020) (AGI) Un appello a "tutti i responsabili politici ed economici" affinché si rilanci il lavoro. Lo ha fatto papa Francesco alla fine della recita dell'Angelus, sottolineando che le famiglie Senza lavoro "non possono andare avanti" ed esortando ad avere "solidarietà e tanta creatività" per risolvere il problema. "Auguro che in questo periodo - sono state le sue parole - molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in cui ricaricare anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo auspico che, con l'impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: Senza lavoro le famiglie e la ... Leggi su agi

