L’appello del Papa alla politica: “Dopo Covid senza lavoro famiglie non vanno avanti” (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA – “Auguro che in questo periodo molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in cui ricaricare anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo auspico che, con l’impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo è e sarà un problema della post-pandemia: la povertà, la mancanza di lavoro. E ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo problema” aggravato dal coronavirus. Lo ha detto Papa Francesco dopo l’Angelus in piazza San Pietro. Leggi su dire

