Lanzarote, viaggio all’origine del mondo (Di domenica 2 agosto 2020) Qualcuno dovrebbe (potrebbe, please?) dire ad Elon Musk che è inutile spendere miliardi di dollari per portarci su Marte? Se è il suo ego che lo sta guidando, allora non c’è salvezza. Se invece è il fascino del paesaggio extraterrestre a motivare le sue nobili gesta, è il caso di fargli notare che ci sono luoghi qui giù da noi che rievocano quasi alla perfezione le atmosfere marziane. C’è un’isola, in particolare. Emerge in tutta la sua rude, vulcanica bellezza tra le acque dell’oceano Atlantico al largo del Sahara occidentale. Il suo nome è Lanzarote. Leggi su vanityfair

TravellerItalia : Lanzarote, viaggio all’origine del mondo - RadioNoventa_It : ?? Nuovo Podcast! 'Il Tocco di Classe - 009 Intervista a Francesco Sattin' su @Spreaker #adele #echosedizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Lanzarote viaggio Lanzarote, viaggio all origine del mondo Traveller Italia