La virologa Maria Chironna su Facebook: “Irresponsabili, non si scherza” (Di domenica 2 agosto 2020) Maria Chironna, virologa responsabile del laboratorio di Epidemiologia del Policlinico di Bari, ha pubblicato diversi sfoghi su Facebook. Da settimane medici e scienziati stanno alzando l’attenzione sul rischio di una seconda ondata dell’epidemia di coronavirus dopo l’estate. Una di queste è Maria Chironna, virologa e responsabile del laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari. La professoressa ha infatti pubblicato una serie di lunghi post sul suo profilo Facebook. Nel mirino della donna ci sono i turisti che nelle prossime settimane si muoveranno per le vacanze estive. Il timore è che i vacanzieri non rispettino le misure di prevenzione del coronavirus sulle spiagge e nei locali. I toni sono quelli ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : virologa Maria Coronavirus, da Bari lo sfogo della virologa: «Attenti ad azioni irragionevoli» La Gazzetta del Mezzogiorno Fase 3, virologa: rischio c'è, attenti ad azioni irragionevoli

Fase 3 coronavirus :virologa,rischio c’è, attenti ad azioni irragionevoli

