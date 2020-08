"La società alle Bahamas di Fontana per evadere il fisco" (Di domenica 2 agosto 2020) “Quello alle Bahamas non era un trust, ma una società commerciale fantasma. Creata col solo scopo di evitare di pagare, sul conto svizzero, l’ “euro-ritenuta”, l’imposta al 15 per cento sui capitali degli italiani detenuti nelle banche elvetiche”. Repubblica ha intervistato il tributarista Sebastiano Stufano, uno dei maggiori esperti del settore, il quale ha spiegato per filo e per segno perché il governatore abbia aperto un secondo conto ai Caraibi, oltre a quello della mamma. E soprattutto perché sarebbe stato impossibile non saperlo.Racconta a Fabio Tonacci di quello che i Fontana fecero nel 2005:“Aprono un secondo conto, dove riversano i soldi che erano nel primo, e lo intestano alla Montmellon Valley, una società ... Leggi su huffingtonpost

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Marino: 'Ilicic ci manca tantissimo, sa che la squadra gli vuole bene, la società anche, e la città lo ama'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Marino: 'Ilicic ci manca tantissimo, sa che la squadra gli vuole bene, la società anche, e la città lo ama'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Marino: 'Ilicic ci manca tantissimo, sa che la squadra gli vuole bene, la società anche, e la città lo ama'… - napolimagazine : ATALANTA - Marino: 'Ilicic ci manca tantissimo, sa che la squadra gli vuole bene, la società anche, e la città lo a… - apetrazzuolo : ATALANTA - Marino: 'Ilicic ci manca tantissimo, sa che la squadra gli vuole bene, la società anche, e la città lo a… -

Ultime Notizie dalla rete : società alle Distilleria Nardini: nuova societ e cda per l'azienda di Bassano Yahoo Finanza La società non si scoraggia dopo il no di Remorini "Faremo il possibile per prendere Diego Vita"

"Faremo il possibile per prendere anche Diego Vita". La Massese non si nasconde e rivela di avere un ultimo obiettivo. Fino a questo momento sono state accontentate tutte le richieste del tecnico Matt ...

Che fine farà il carbone? Report Wsj

Il prezzo dei crediti di carbonio in Europa si è ripreso da un minimo pandemico, riflettendo gli sforzi di stimolo dei governi e la riapertura dell’attività economica. Il rimbalzo è una cattiva notizi ...

"Faremo il possibile per prendere anche Diego Vita". La Massese non si nasconde e rivela di avere un ultimo obiettivo. Fino a questo momento sono state accontentate tutte le richieste del tecnico Matt ...Il prezzo dei crediti di carbonio in Europa si è ripreso da un minimo pandemico, riflettendo gli sforzi di stimolo dei governi e la riapertura dell’attività economica. Il rimbalzo è una cattiva notizi ...