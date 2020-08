La sceneggiata del governo sui migranti. Così imbrogliano gli italiani (Di domenica 2 agosto 2020) Il cinismo al potere. Scorribande tra alleati che sconcertano gli italiani. Sull'immigrazione clandestina nella penisola, con tanto di infezione da Covid, si sta giocando una partita davvero spregiudicata tra Pd e Cinque stelle. Hanno reso prigioniera una Nazione per quattro mesi ed ora giocano sui migranti. Ciascuno fa la sua parte, ognuno opposto all'altra: fenomeni da barcone. Non si governa l'Italia con le spacconate sui giornali. Lasciamo stare il ministro Francesco Boccia. È il primo nella graduatoria delle sciocchezze. È arrivato a dire che tre positivi su quattro sono italiani: vuole ricominciare con la solfa del razzismo di febbraio? Non sono bastati 35mila morti? Che cosa vuole rimproverare a chi assiste incolpevole ad uno spettacolo indecente... L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA Leggi su iltempo

tempoweb : #FenomeniDaBarcone La sceneggiata del #governo sui #migranti. Così imbrogliano gli italiani - lucacane3 : @fattoquotidiano Un governo di pazzi. Covid. Debiti. Disoccupazione. Crollo del turismo e raccattiamo finti poveri.… - FiorediCardo_ : Ma se per i pruriti de na baldracca di fogna stupida e arrogante succhiamerda e farla scopare nei pornomerda per gl… - MarcoFrance83 : Nervosismo e fastidio per la 'prestazione' del Verona. E la sceneggiata di Juric rappresenta l'indegna conclusione… - luckiestloser : @JoeCipolla_mi @milan_corner Scritto oggi. Se non ha offerte è fuori di testa dopo sta sceneggiata avrebbe finito l… -

Ultime Notizie dalla rete : sceneggiata del Fenomeni da barcone. La sceneggiata del governo sui migranti Il Tempo Se Salvini andasse a lezione dal dottor Bartolo

di NUCCIO FAVA* – Forse il declino è in arrivo. Anche il gran capo della Lega ha i suoi problemi. C’era parso evidente con la sparata neo fascista di velleitaria imitazione “dannunziana” che coglieva ...

L'Inter è seconda battendo l'Atalanta, Immobile eguaglia Higuain e la Lazio è quarta, la Roma batte la Juve

L’Inter ferma la lunga corsa dell’Atalanta e si assicura il secondo posto. I bergamaschi devono accontentarsi del terzo (grazie agli scontri diretti con la Lazio, a pari punti), che non è il miglior r ...

di NUCCIO FAVA* – Forse il declino è in arrivo. Anche il gran capo della Lega ha i suoi problemi. C’era parso evidente con la sparata neo fascista di velleitaria imitazione “dannunziana” che coglieva ...L’Inter ferma la lunga corsa dell’Atalanta e si assicura il secondo posto. I bergamaschi devono accontentarsi del terzo (grazie agli scontri diretti con la Lazio, a pari punti), che non è il miglior r ...