La ricetta golosa: il ciambellone di pizza ripieno (Di domenica 2 agosto 2020) . La ricetta di oggi è un antipasto rustico davvero ghiotto e sfizioso. Non è per chi fa la dieta, ma come si dice, “semel in anno licet insanire”. Insomma, ogni tanto la dieta la si può anche mandare a quel paese. Questo ciambellone di pizza può funzionare sia come antipasto in un buffet che come piatto unico. Tra i suoi ingredienti ci sono prodotti di rango, come per esempio scamorza e salame mantovano. Ha un sapore ricco, che non lascia indifferenti e che sarà irresistibile soprattutto per i bambini. Ma vediamo come si prepara. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: mezzo chilo di farina manitoba; 300 millilitri di acqua; un cucchiaino di zucchero semolato; 25 grammi di sale; 50 millilitri di olio extravergine; una bustina di lievito di birra; 350 grammi salame ... Leggi su pianetadonne.blog

