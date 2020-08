La proroga per tasse e cartelle nel DL Agosto (Di domenica 2 agosto 2020) Ci sarà anche la proroga per tasse e cartelle esattoriali nel DL Agosto. Il Sole 24 Ore spiega che il rinvio peserà per 4 miliardi e ci sarà una nuova scadenza per i versamenti di tasse e contributi sospesi nella fase di emergenza, con rate più lunghe (spalmate su 2021 e ’22) per pagare almeno la metà del dovuto. Saranno anche ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione delle cartelle attualmente fissati al 31 Agosto. Il pacchetto di misure sul lavoro rappresenta il principale capitolo di spesa (vale circa 10 miliardi) del Dl Agosto, la manovra estiva da 25 miliardi finanziata con lo scostamento di bilancio, che ha ormai preso forma. Il decreto sarà portato in ... Leggi su nextquotidiano

