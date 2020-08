La Nigeria conquista l’Oro olimpico ad Atlanta, impresa degli africani nel 1996 (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 3 agosto 1996 la nazionale di calcio della Nigeria vince le Olimpiadi di Atlanta, superando in finale la grande favorita Argentina, che poteva contare tra gli atri su Crespo e Zanetti. Fu la prima nazionale africana a vincere la medaglia del metallo più pregiato in un Olimpiade. Già in semifinale la Nigeria aveva compiuto un’impresa superando il Brasile di Ronaldo e Roberto Carlos, grazie a Nwankwo Kanu. In finale la Nigeria si impose 3-2 dopo aver rimontato il doppio vantaggio argentino firmato Claudio Lopez ed Hernan Crespo. Di Babayaro, Amokachi e Amuneke le reti dello storico successo delle Aquile.L'articolo La Nigeria conquista l’Oro olimpico ad Atlanta, impresa ... Leggi su calcioweb.eu

