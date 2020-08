La guerra del retino. “Se non fermi tuo figlio hai meno neuroni del granchietto che ha messo nel secchiello” (Di domenica 2 agosto 2020) “Vuoi insegnare a tuo figlio che non è normale e non è un gioco far morire in un secchiello un granchietto dopo avergli staccato qualche qualche zampetta?” “Ma non dire cavolate e prenditela con le multinazionali del pesce che fanno sfracelli nei mari, o con lo scempio degli scarichi in mare e dei depuratori assenti o spesso non funzionanti, altro che i retini dei bimbi sugli scogli” La guerra al retino e al secchiello, usato da sempre da tanti bimbi per prendere pescetti e granchietti nelle acque basse e tra gli scogli, ha scatenato un vivace e ampio dibattito su social. La polemica ha fatto seguito all’iniziativa di alcuni Comuni della Riviera ligure di Ponente che, insieme ad alcune associazioni ambientaliste, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : guerra del Angelini, sorelle in guerra per il controllo del colosso farmaceutico: una è indagata per circonvenzione… Il Fatto Quotidiano Bartoli, Gergiev e Muti per la Sagra Malatestiana al teatro Galli

Dal 16 settembre il teatro Galli di Rimini ospiterà tutti gli eventi della 71esima Sagra Musicale Malatestiana. Torna Cecilia Bartoli, star mondiale del belcanto, che fu protagonista della serata di r ...

Superpoteri, segreti e pm. La democrazia è in pericolo

Democrazia è una delle parole più inflazionate della storia: dall’antica Grecia in poi è stata infatti declinata in mille modi, spesso a seconda delle convenienze di chi si è impadronito di volta in v ...

