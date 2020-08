La frana tra Malga Gran Pian e Malga Ombretta (Di domenica 2 agosto 2020) Una frana, per fortuna senza conseguenze per le persone, si è verificata tra Malga Gran Pian e Malga Ombretta, in località Rocca Pietore. Lo fa sapere la Provincia di Belluno che sta facendo un bilancio dei danni causati dal maltempo in vari comuni della zona. “Stiamo preparando una modalità snella per aiutare i territori che hanno subito danni la notte scorsa. Le risorse ci sono”, spiega il consigliere provinciale alla Difesa del Suolo che ha contattato i sindaci di Alleghe, Falcade, Livinallongo e Rocca Pietore, per fare il punto della situazione.Ci sono stati segnalati diversi dissesti. In particolare ad Alleghe risulta interrotta per frana una strada che serve un’abitazione. A Falcade le ... Leggi su nextquotidiano

BELLUNO. Nel corso della mattinata è stato riaperto Passo Fedaia mentre si sta ancora lavorando senza sosta per la sistemazione della strada per passo Pordoi. Nel corso della notte la forte pioggia e ...

