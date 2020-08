La foto del migrante e del figlio della Lamorgese «che gestisce un centro di accoglienza», ma c’è Lukaku (Di domenica 2 agosto 2020) Il primo agosto 2020 l’utente Gaetano pubblica un post Facebook con una foto dove vengono ritratte due persone, tra queste un uomo dalla pelle nera con delle enormi cuffie per ascoltare musica (insieme a quello che sembra un enorme orologio costoso) e un altro in giacca e cravatta: «Ma lo sapevate che il figlio della Lamorgese gestisce un centro d’accoglienza – adesso lo sapete ! RM. ( se MAGNA )». Nella foto, però, non ci sono né il figlio del ministro dell’Interno italiano né un immigrato ospitato in qualche centro d’accoglienza. Il post di Gaetano Le persone ritratte nella foto, infatti, sono il procuratore ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : foto del Foto del giorno, il mondo in 10 scatti | Liguria, le vostre immagini da Instagram Il Secolo XIX Sean Penn, matrimonio segreto con la fidanzata Leila George?

Sembra proprio che Sean Penn abbia sposato in segreto la fidanzata Leila George. Manca la conferma ufficiale, ma secondo quanto riporta People l'annuncio arriva da un post (poi cancellato) di un'amica ...

Le mascherine di Nizza (Foto)

Fino al 31 agosto le cancellate della Promenade du Paillon ospitano le fotografie di Bruno Bébert che propone “100% Mask in Nice”. Un omaggio alla mascherina ed a quanti l’hanno indossata per aiutare ...

