La Fiorentina supera la Spal allo scadere

Su chiude il campionato anche per Fiorentina e Spal. Decisiva una rete di Kouamé a un minuto dal novantesimo, prima del tris su rigore nel recupero di Pulgar. Dopo un bel primo tempo con diverse occasioni da gol, Duncan apre e D'Alessandro pareggia, nella ripresa vince la Fiorentina e soprattutto la stanchezza. La Fiorentina termina la stagione con un deludente decimo posto, la Spal riparte dalla Serie B. Le formazioni Spal (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares (80′ Salamon); D'Alessandro (86′ Tunjov), Dabo, Missiroli, Murgia (61′ Strefezza); Valoti (81′ Di Francesco); Cuellar (61′ Horvath). All. Di Biagio Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Venuti (65′ ...

