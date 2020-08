La Fiorentina passa a Ferrara: Duncan, Kouamé e Pulgar regalano i tre punti ai viola (Di domenica 2 agosto 2020) La Fiorentina ottiene i tre punti al Mazza, contro la Spal. La prima frazione di gara si accende dopo il cooling break. passa avanti la Fiorentina con una rete di Duncan in corsa, ben servito da Chiesa. Al termine di una bella triangolazione, arriva il pari della Spal: Valoti segna con un sinistro preciso che batte Terracciano. Nella ripresa, i ritmi calano. Vlahovic e Pulgar hanno le occasioni per rompere l’equilibrio del match, ma la retroguardia ferrarese regge. Nel finale c’è la gioia personale di Christian Kouamé: sugli sviluppi di un corner, il centravanti della viola supera Vicari e deposita in rete. Il successo degli uomini di Iachini viene legittimato al 93′: Bonifazi stende Chiesa. Dagli undici metri non sbaglia ... Leggi su alfredopedulla

